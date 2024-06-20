Найдено настоянное на человеческих останках и древнейшее в мире вино

Опубликовано 20 июня 2024, 17:25
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Найдено настоянное на человеческих останках и древнейшее в мире виноЕму 2000 лет и его можно пить
Археологи на юге Испании обнаружили самое древнее в мире белое вино, пригодное для питья, в римской гробнице, датируемой 2000 лет. Вино было обнаружено в урне с пеплом в некрополе Кармо вместе с кремированными останками мужчины.
© Juan Manuel Román/University of Cordoba
Под руководством профессора Хосе Рафаэля Руиса Арреболы из Университета Кордовы исследователи подтвердили идентичность жидкости с помощью химического анализа. Да, это белое вино из винограда, похожего на сорта, произрастающие в современных Монтилья-Морилес, Хересе и Санлукаре. Несмотря на свой возраст и "необычный контекст", вино остается пригодным для питья и нетоксичным. Но пробовать никто не рискнул.
Эта замечательная находка превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший бутылке вина из Шпейера, датируемой четвертым веком нашей эры. Опубликованная в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, находка проливает свет на древние технологии виноделия, отмечают ученые.