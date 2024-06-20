Найдено настоянное на человеческих останках и древнейшее в мире вино

Под руководством профессора Хосе Рафаэля Руиса Арреболы из Университета Кордовы исследователи подтвердили идентичность жидкости с помощью химического анализа. Да, это белое вино из винограда, похожего на сорта, произрастающие в современных Монтилья-Морилес, Хересе и Санлукаре. Несмотря на свой возраст и "необычный контекст", вино остается пригодным для питья и нетоксичным. Но пробовать никто не рискнул.

Эта замечательная находка превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший бутылке вина из Шпейера, датируемой четвертым веком нашей эры. Опубликованная в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, находка проливает свет на древние технологии виноделия, отмечают ученые.