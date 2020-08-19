Найдено новое средство от похмелья

Учёные провели исследование с 19 мужчинами добровольцами (стоит отметить, что выборка небольшая). Им давали либо плацебо, либо L-цистеин в двух дозировках — 600 и 1200 миллиграммов, пишет «Российская газета». Мужчины также принимали алкоголь.

Позже учёные измеряли содержание спирта в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов в крови. Ещё участники эксперимента заполняли анкеты, сообщая о тяжести похмелья.

Как оказалось, L-цистеин может облегчить или вовсе предотвратить похмелье. Дозировка в 1200 миллиграммов облегчала такие симптомы, как тошнота и головная боль. Учёные предположили, что это происходило из-за реакции L-цистеина с ацетальдегидом, метаболитом этанола.

«Российская газета» отметила, что L-цистеин содержится в сое (655 миллиграммов на 100 грамм), семенах подсолнечника (451), горохе (373), яйцах (272), курятине (222), лососе (219).