Найдено объяснение необычных радиосигнатур ледяных спутников

"То, как эти объекты рассеивают радиолокационные лучи, кардинально отличается от того, как это делают скалистые миры, такие как Марс и Земля, а также более мелкие тела, такие как астероиды и кометы", – пишет один из авторов работы.

Так, ученые провели исследование, результаты которого показывают, что необычные радиолокационные свойства этих спутников, такие как их отражательная способность и поляризация, с большой вероятностью объясняются эффектом когерентного обратного рассеяния в оппозиции (солнце расположено прямо позади).

Исследователи надеются провести повторные наблюдения, когда это будет возможно, и планируют изучить дополнительные архивные данные, чтобы подтвердить свою теорию.