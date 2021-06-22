Найдено объяснение тому, что мужчины рискуют чаще женщин

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. Известно, что в среднем женщины рискуют реже, чем мужчины. Эксперименты показывают, что у готовности к риску есть связь с активностью определённых зон мозга. Учёные решили перепроверить это.

В их исследовании участвовали 35 человек, 15 из них — женщины. Сначала испытуемые прошли магнитоэнцефалографию, а затем с ними провели три теста. В первом участникам нужно было выбрать какое-то количество коробок, за каждую из их давали вознаграждение. Если же в одной из выбранных коробок была «бомба», человек терял всё заработанное. Другие тесты представляли собой опросники.

В тесте с коробками мужчины показывали бóльшую склонность к риску. А вот опросники не показали существенных различий между склонностью представителей разных полов к риску.

Кроме того, учёные увидели, что сила тета-ритмов головного мозга была связана с результатами тестов. Исследователи предположили, что на такую активность мозга влияет уровень гормонов, в частности, тестостерона.