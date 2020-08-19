Найдено объяснение загадочным объектам, снятым космонавтом с МКС

Сегодня космонавт Иван Вагнер поделился роликом, на котором были запечатлены несколько объектов в небе над Антарктидой. Как отметил космонавт, который сейчас находится на Международной космической станции (МКс), он не знает, что именно заснял. Издание Daily Storm связалось с российским астрономом и популяризатором науки Владимиром Сурдиным, и тот объяснил, что за загадочные объекты могли попасть в кадр.