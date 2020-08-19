Наука и технологии
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Найдено объяснение загадочным объектам, снятым космонавтом с МКС
Всё проще, чем могло казаться
Сегодня космонавт Иван Вагнер поделился роликом, на котором были запечатлены несколько объектов в небе над Антарктидой. Как отметил космонавт, который сейчас находится на Международной космической станции (МКс), он не знает, что именно заснял. Издание Daily Storm связалось с российским астрономом и популяризатором науки Владимиром Сурдиным, и тот объяснил, что за загадочные объекты могли попасть в кадр.
Сурдин заявил, что данные объекты — это, скорее всего, недавно запущенные в космос спутники SpaceX проекта Starlink. На днях ракета-носитель Falcon 9 как раз вывела на орбиту 58 аппаратов для сети. «Они (прим. спутники) пока вместе летают, потом разбегутся», — отметил Сурдин. Астроном также предположил, что Вагнер знает об этом, но просто «дурака валяет».