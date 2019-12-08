Найдено оправдание плохим характеристикам китайских стелс-истребителей

Важно понимать, что истребитель Chengdu J-20 относится к пятому поколению. И факт того, что радары старых самолётов могут обнаруживать новейшие стелс-аппараты наносит ущерб репутации Китая.

Как пишет «Военное обозрение», индийские эксперты пришли к выводу, что обнаружение J-20 стало возможным по ряду причин, одной из которых является окружающая обстановка. В условиях полёта над горным массивом, где и были зафиксированы истребители, возник «эффект теплового линзирования»: восходящие потоки воздуха соединились с горячим воздухом от работы двигателей самолёта. Именно из-за этого стелс-истребитель стал заметен.

Китайцы же говорят, что индийская сторона просто использовала информацию о боевом патрулировании самолётов в указанном районе, которая была опубликована в СМИ. Никакого факта обнаружения якобы не было.