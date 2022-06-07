Найдено преимущество высокого тестостерона у мужчин

Учёные пришли к выводу, что более высокий уровень тестостерона снижает риск безработицы и увеличивает шансы найти работу. Исследователи проанализировали данные 2115 мужчин в возрасте от 25 до 64 лет. Обследование продемонстрировало, что безработные мужчины со средним и высоким уровнем тестостерона значительно чаще позже сообщали о том, что нашли работу. Это оставалось верным даже после учёта генетической изменчивости.

Впрочем, надо отметить, что у исследования есть ограничение: учёные измеряли уровень тестостерона только в один момент времени, а он может колебаться в организме. Исследователи считают, что изучение этого эффекта следует продолжить, в том числе на женщинах.