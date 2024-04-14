Найдено простое решение для снижения загрязнения от шин на дорогах на 75%

В ходе исследования, проведенного Университетом Плимута и Университетом Ньюкасла, были проанализированы образцы воды с оживленных дорог в Великобритании. Несмотря на то что частицы шин присутствовали во всех пробах, в местах с водно-болотными угодьями или прудами-отстойниками наблюдалось резкое снижение количества частиц шин, попадающих в водную среду, в среднем на 75%.

Износ шин является одним из основных источников загрязнения микропластиком, представляющим угрозу для морских экосистем. Данное исследование показывает, что существующая придорожная инфраструктура может значительно уменьшить это загрязнение.

«Водохранилища и водно-болотные угодья… могут остановить распространение загрязнения от шин», — говорит ведущий автор исследования Флоренс Паркер-Джурд. «Хотя количество таких объектов в настоящее время ограничено, результаты исследования имеют значение».

Исследователи рекомендуют уделять первоочередное внимание содержанию этих прудов и водно-болотных угодий, чтобы максимально усилить их фильтрующий эффект. Они также признают необходимость долгосрочных решений, возможно, путем улучшения конструкции шин.