В течение шести лет команда проверяла свою теорию в южноафриканском заливе Моссел-Бей, кишащем акулами. Пенопластовые приманки в форме тюленей двигались по воде и часто подвергались нападению акул, когда оставались без изменений. Однако, когда нижняя часть приманок была оснащена светодиодами, количество нападений значительно снизилось. Исследователи обнаружили, что наиболее эффективной конфигурацией являются разнесенные по ширине светодиодные полосы.

Хотя полное освещение нижней части доски для серфинга непрактично, дизайн со светодиодными полосами может стать реальным и экономически эффективным решением. Теперь команда планирует провести испытания досок для серфинга, оснащенных светодиодами.