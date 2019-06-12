Найдено сходство между людьми и дельфинами

То есть через общие интересы. Исследователи наблюдали за дельфинами-афалинами из залива Шарк в Западной Австралии. Часть этих животных научилась использовать морских губок в качестве инструментов для добычи пищи. Так им проще находить еду в глубоководных каналах. За необычный метод поиска пищи таких дельфинов прозвали «тунеядцами».

Учёные сравнивали, как друг с другом взаимодействуют дельфины-«тунеядцы» и дельфины, не использующие морских губок. Оказалось, что животные охотнее общаются и проводят больше времени с теми особями, которые разделяют их способ добычи пищи. Так «тунеядцы» чаще дружили с «тунеядцами».

Это открытие, по мнению учёных, поможет им в будущем лучше понять психологию животных и предсказывать их поведение.