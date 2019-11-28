Найдено сходство между людьми и дельфинами

Предпочтения в активном использовании той или иной стороны тела существуют у многих животных. Например, гориллы и шимпанзе чаще всего используют правую руку, как и люди, а вот кенгуру и канаду предпочитают левую лапу или коготь.

Чтобы выяснить, каковы привычки дельфинов, исследователи из проекта Dolphin Communication наблюдали за ними несколько лет. Они фиксировали, в какую сторону склонны поворачивать афалины при кормлении со дна. Дело в том, что дельфины ищут пищу на дне с помощью эхолокации и во время этого процесса используют противоположный от стороны вращения глаз.

Учёные выяснили, что афалины чаще всего вращаются налево (705 из 709 случаев), то есть наиболее активным у них остаётся правый глаз. Интересно то, что четыре случая вращения в правую сторону соотносились с одним и тем же дельфином. То есть он был единственным «левшой» в стае.