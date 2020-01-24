Найдено слабое место США в случае войны на чужой территории

Транспортный флот для США — важная вещь, так как страна всегда ведёт боевые действия вдали от своей территории. Соответственно американским военным приходится перебрасывать на поле боя войска, технику и оборудование. Это и есть «ахиллесова пята» военно-морского флота (ВМФ) США.

Сообщается, что сейчас ВМС используют 65 судов для перевозки грузов на колёсной базе и пассажиров (ролкеров). Но эти корабли сильно устарели. Боевые задачи могут выполнить лишь 40%. Данную проблему США якобы пока пытаются решить тем, что размещают ролкеры недалеко от «потенциальных районов боевых действий».

Эксперт считает, что «самые умелые наземные силы в мире» могут поздно вступить в войну или потерять способность эффективно сражаться из-за проблем с морским транспортом.