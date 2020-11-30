Найдено средство против тяжёлого похмельного синдрома
Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». Авторы работы увидели, что препарат празозин можно использовать при лечении алкогольного абстинентного синдрома, который иногда называют похмельным синдромом. Это состояние возникает на II и III стадии алкоголизма. Человек может испытывать классические симптомы похмелья, тревожность, тремор, психозы, судороги и нарушение сна при отмене алкоголя.
Учёные провели двойное слепое исследование на 100 пациентах с «расстройством, вызванным употреблением алкоголя». Половина из них получала празозин, а другая половина — таблетки-пустышки.
В итоге празозин хорошо повлиял на пациентов с наиболее тяжёлыми симптомами. После его приёма у них уменьшилось количество эпизодов запоя и число дней употребления алкоголя. Отмечается, что празозин никак не повлиял на людей со слабо выраженным абстинентным синдромом.
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