Найдено «суперантитело» против коронавируса

Это «суперантитело» S2H97. Его обнаружили во время изучения 12 антител из крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Все изучаемые антитела связываются с важным участком коронавируса SARS-CoV-2 — рецептор-связывающим доменом (RBD).

Учёные составили список из нескольких тысяч мутаций, которые возникают в этом участке коронавируса. Это помогло им понять, какое из антител эффективнее.

Антитело S2H97 показало, что может защитить от заражения лабораторных хомяков. Оно связывается с хорошо скрытым участком рецептор-связывающего домена.

Открытие должно помочь создать лекарства для борьбы с COVID-19 и другими вероятными инфекциями в будущем.