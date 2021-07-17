Найдено «суперантитело» против коронавируса

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Найдено «суперантитело» против коронавирусаБорется не только с SARS-CoV-2, но и с другими вирусами
Американские учёные обнаружил антитело, которое помогает в борьбе со штаммами SARS-CoV-2 и даже с другими родственными коронавирусами.
Это «суперантитело» S2H97. Его обнаружили во время изучения 12 антител из крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Все изучаемые антитела связываются с важным участком коронавируса SARS-CoV-2 — рецептор-связывающим доменом (RBD).
Учёные составили список из нескольких тысяч мутаций, которые возникают в этом участке коронавируса. Это помогло им понять, какое из антител эффективнее.
Антитело S2H97 показало, что может защитить от заражения лабораторных хомяков. Оно связывается с хорошо скрытым участком рецептор-связывающего домена.
Открытие должно помочь создать лекарства для борьбы с COVID-19 и другими вероятными инфекциями в будущем.