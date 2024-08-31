Найдено существо, делающее самое быстро сальто назад

D. Minuta полагаются на свою прыгучесть как на основной защитный механизм. В отличие от обычных насекомых, они не используют ноги для прыжков. Вместо этого они используют специализированный придаток, называемый фурка. Когда они прыгают, фурка отщелкивается вниз, заставляя D. Minuta совершать серию стремительных сальто назад.