Найдено вещество, которое могло зародить жизнь на Земле

Найдено вещество, которое могло зародить жизнь на ЗемлеОсталось найти его на других планетах
Группа ученых идентифицировала часть белка, который может дать ученым подсказки для обнаружения планет, находящихся на грани возникновения жизни. Потому что именно эта часть могла зародить жизнь на Земле.
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Эта группа ученых занимается поиском набора основных химических реакций, которые впервые “привели в движение” жизнь на Земле. Новое исследование дает ученым новую подсказку для поиска жизни (или ее начала) на других планетах.
Одним из наиболее вероятных химических кандидатов, положивших начало жизни, был простой пептид с двумя атомами никеля, который ученые назвали "Nickelback". Пептид - это составная часть белка, состоящая из нескольких элементарных строительных блоков, аминокислот.
Где-то между 3,5 и 3,8 миллиардами лет назад произошел “переломный момент”, что-то, что дало толчок к переходу от неживых молекул к живым. "Мы считаем, что толчком к изменению послужили несколько небольших белков-предшественников, которые выполняли ключевые шаги в древней метаболической реакции. И мы думаем, что нашли один из них", – пишут ученые.