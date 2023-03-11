Найдено вещество, которое могло зародить жизнь на Земле

Эта группа ученых занимается поиском набора основных химических реакций, которые впервые “привели в движение” жизнь на Земле. Новое исследование дает ученым новую подсказку для поиска жизни (или ее начала) на других планетах.

Одним из наиболее вероятных химических кандидатов, положивших начало жизни, был простой пептид с двумя атомами никеля, который ученые назвали "Nickelback". Пептид - это составная часть белка, состоящая из нескольких элементарных строительных блоков, аминокислот.

Где-то между 3,5 и 3,8 миллиардами лет назад произошел “переломный момент”, что-то, что дало толчок к переходу от неживых молекул к живым. "Мы считаем, что толчком к изменению послужили несколько небольших белков-предшественников, которые выполняли ключевые шаги в древней метаболической реакции. И мы думаем, что нашли один из них", – пишут ученые.