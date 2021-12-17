Найдено животное более чем с тысячью ног

Всего учёные насчитали у новой многоножки 1306 конечностей. Её назвали Eumillipes persephone. Первое слово можно перевести как «истинная тысяченожка».

Животное обнаружили на востоке австралийского региона Голдфилдс-Эсперанс. Оно находилось в геологической разведывательной скважине на глубине около 60 метров. У Eumillipes persephone бледная окраска, нет глаз. Для ориентации в темноте многоножка использует пару антенн. Также у неё есть железы с токсичным алкалоидом. Это защищает многоножку от хищных муравьёв, насекомых и роющих млекопитающих. Ещё она способна увеличивать длину тела за счёт увеличения количества сегментов. В длину Eumillipes persephone может набирать всего 9,5 сантиметра.