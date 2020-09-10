Наука и технологии
Сегодня 21:18
Найдены 11 видов рыб, способных ходить
Раньше было известно только об одной такой рыбе
Международная группа учёных определила как минимум 11 видов рыб, которые, предположительно, способны ходить.
Исследователи изучили снимки компьютерной томографии костей рыб семейства балиторовых. Учёным ранее было достоверно известно, что передвигаться по суше может пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. По КТ-снимкам стало ясно, что ещё у 10 видов рыб строение совпадает с Cryptotora thamicola. Речь идёт в частности о соединении позвоночника с тазовым плавником. Теоретически представители 10 изученных видов могут ходить, хоть их за этим ещё и не ловили.
Учёные считают, что Cryptotora thamicola научилась ходить, чтобы выживать в быстрых потоках пещерных вод. Трёхсантиметровая рыба может карабкаться вверх по каменистым склонам ручьёв.
Изучение таких видов поможет учёным лучше понять, как происходила эволюция живых существ.