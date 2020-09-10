Найдены 11 видов рыб, способных ходить

Исследователи изучили снимки компьютерной томографии костей рыб семейства балиторовых. Учёным ранее было достоверно известно, что передвигаться по суше может пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. По КТ-снимкам стало ясно, что ещё у 10 видов рыб строение совпадает с Cryptotora thamicola. Речь идёт в частности о соединении позвоночника с тазовым плавником. Теоретически представители 10 изученных видов могут ходить, хоть их за этим ещё и не ловили.

Учёные считают, что Cryptotora thamicola научилась ходить, чтобы выживать в быстрых потоках пещерных вод. Трёхсантиметровая рыба может карабкаться вверх по каменистым склонам ручьёв.

Изучение таких видов поможет учёным лучше понять, как происходила эволюция живых существ.