Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2024, 03:00
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Найдены 22 вируса, которые попадают в сперму после острой инфекции

9 из которых могут передаваться половым путем
Новое исследование выявило 22 вируса, способных присутствовать в сперме человека после острой инфекции, причем девять из них потенциально могут передаваться при половом контакте. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, основано на систематическом обзоре, проведенном экспертами из шести стран.
Найдены 22 вируса, которые попадают в сперму после острой инфекции
© Ferra

Исследование подтвердило наличие известных вирусов, включая ВИЧ и герпес, в сперме после хронических инфекций. Однако в нем были обнаружены и новые: вирусы Эбола, Зика и оспа обезьян были обнаружены после острых заболеваний. Ученые проанализировали 373 исследования и обнаружили, что в 98 случаях сообщалось о случаях острых инфекций с присутствием вирусов в сперме.

Среди выявленных вирусов в сперме реплицировались аденовирус, гепатит Е и Зика. Примечательно, что есть доказательства того, что эти вирусы могут передаваться при половом контакте, наряду с другими, такими как Эбола, Марбург и Западного Нила. Исследование подчеркивает возможность передачи вирусов половым путем, ранее не рассматривавшихся в этом контексте.

Продолжительность обнаружения вирусов в сперме была различной: Зика и Эбола сохраняются более двух лет, в то время как другие вирусы, например денге, обнаруживаются лишь в течение нескольких недель.

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Источник:N+1
Автор:Максим Многословный
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#здоровье
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