Найдены биткоины доколумбовых времён

Необычная находка сотни лет хранилась на островах Яп. Древний «биткоин» представляет собой крупные монеты, изготовленные из известняка. Артефакты помещали в тех места острова, откуда их могли увидеть местные жители. Весили монеты тонну, а в диаметре достигали 3,6 метра. Однако у них были владельцы. И они могли передать своё право владения другим людям.

Факт передачи монет становился общеизвестным. Людская молва служила своего рода блокчейном. Из-за того, что все всё знали, споры о праве собственности не возникали. Один из авторов исследования назвал эту систему «концептуальным предшественником криптовалюты».