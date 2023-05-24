Найдены добровольцы, которые пролежат в постели два месяца ради будущих полетов в космос

Найдены добровольцы, которые пролежат в постели два месяца ради будущих полетов в космосПолучат ли они что-то за это – не уточняется
Двенадцать людей готовятся к необычному испытанию: 60-дневной «ночевке», призванной имитировать условия космического путешествия. В рамках исследования BRACE, финансируемого космическим агентством Франции, эти добровольцы будут проводить часы бодрствования и сна на кроватях, наклоненных на 6 градусов, с приподнятыми ногами.
Даже такие повседневные действия, как принятие душа и посещение туалета, должны выполняться на кровати, при этом хотя бы одно плечо должно постоянно касаться матраса. Такое положение вызывает прилив крови и жидкости к голове, что приводит к атрофии мышц, подобно последствиям длительного космического путешествия.
Участники будут разделены на три группы: одна будет контрольной, другая будет регулярно заниматься велоспортом на космической кровати, а третья будет заниматься велоспортом, находясь в центрифуге. С последней группой ученые надеются, что вращательное движение будет противодействовать потере гравитации, имитируемой кроватью, и усилит эффект от упражнений.
Цель исследования - понять, как искусственная гравитация влияет на физическую форму астронавтов в космосе. Исследователи считают, что полученные в ходе этого проекта знания также могут помочь улучшить лечение таких заболеваний, как нарушения опорно-двигательного аппарата и остеопороз на Земле.