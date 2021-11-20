Найдены доказательства эволюции европейцев за последние тысячи лет

Учёные использовали данные биобанка Великобритании. Также они получили доступ к генетическому материалу останков умерших давно европейцев. Древних и современных людей сравнили между собой.

Учёные обнаружили эволюционные изменения в 755 генах, связанных с различными чертами, например с пигментацией кожи.

В частности исследователи узнали, что ранние поселенцы в Европе имели более тёмную кожу. Со временем люди стали более светлокожими. Учёные также обнаружили изменения, связанные с потреблением витамина D, регуляцией тепла и габаритами тела. Эти вещи тоже могли быть связаны с изменениями климата.