Найдены доказательства эволюции европейцев за последние тысячи лет

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Найдены доказательства эволюции европейцев за последние тысячи летЧерты менялись под воздействием климата
Противники теории эволюции любят говорить, что сейчас эволюции человека не происходит, а значит вся теория подлежит сомнению. Недавно группа исследователей нашла доказательства эволюционных изменений, основанных на естественном отборе, у людей, живущих в Европе. Они случились за последние две-три тысячи лет.
Учёные использовали данные биобанка Великобритании. Также они получили доступ к генетическому материалу останков умерших давно европейцев. Древних и современных людей сравнили между собой.
Учёные обнаружили эволюционные изменения в 755 генах, связанных с различными чертами, например с пигментацией кожи.
В частности исследователи узнали, что ранние поселенцы в Европе имели более тёмную кожу. Со временем люди стали более светлокожими. Учёные также обнаружили изменения, связанные с потреблением витамина D, регуляцией тепла и габаритами тела. Эти вещи тоже могли быть связаны с изменениями климата.
Источник: Phys.org