Найдены доказательства связи Huawei с китайскими военными и спецслужбами

Возглавлял работу исследователь Кристофер Бэлдинг (Christopher Balding) из Университета Фулбрайта во Вьетнаме. Ему помогали ещё три специалиста. Всего им удалось идентифицировать 25 тысяч резюме бывших и нынешних сотрудников Huawei. Среди них обнаружились 100 человек, так или иначе сотрудничавших с силовыми структурами Китая.

Так, например, одна из анкет принадлежала инженеру по исследованиям и разработкам, который в то же самое время был представителем Министерства государственной безопасности.

Бэлдинг заявил, что его исследование не окончено, и он продолжит искать связи между Huawei и китайскими властями. Напомним, подозрения в связи компании с госструктурами Китая стали главной причиной для её критики со стороны США.