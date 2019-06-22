Найдено древнейшее приготовленное людьми блюдо

Работу исследователей опубликовали в журнале Journal of Human Evolution. Ведущий автор исследования уверен, что обнаруженные клубни сыграли немаловажную роль в развитии человека. Дело в том, что в науке есть гипотеза, согласно которой размер мозга млекопитающих имеет связь с пищеварительным трактом. Чем меньше энергии пищеварительная система тратит на обработку пищи, тем более крупный мозг может поддерживать такой организм. А на обработку готовой еды, как известно, уходит куда меньше энергетических затрат.

Это значит, что намеренная обработка клубней огнём могла стать одной из причин того, почему homo sapiens стал развиваться социально и интеллектуально. Кроме того, такие клубни были питательны, так как содержали в себе быстроусвояемую глюкозу.