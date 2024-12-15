Найдены древние формы суши, погребенные под Северным морем

Найдены древние формы суши, погребенные под Северным моремДобраться бы до них
Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что расширение ледового покрова произошло в период глобального похолодания, известного как переходный период среднего плейстоцена. Хорошо сохранившиеся формы рельефа включают хребты и обтекаемые формы, дающие представление о том, как ледниковые покровы быстро отступали, поднимаясь и всплывая.
Исследование также выявило более древние борозды океанических течений под ледниковыми образованиями, что пересматривает предыдущие интерпретации. Эти борозды свидетельствуют о том, что Северное море формировалось под воздействием сильных течений еще до того, как на него легли ледниковые покровы.
Доктор Кристин Батчелор из Университета Ньюкасла говорит, что исследование помогает понять, как ледниковые покровы в прошлом реагировали на климатические изменения.