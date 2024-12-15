Найдены древние формы суши, погребенные под Северным морем

Исследование также выявило более древние борозды океанических течений под ледниковыми образованиями, что пересматривает предыдущие интерпретации. Эти борозды свидетельствуют о том, что Северное море формировалось под воздействием сильных течений еще до того, как на него легли ледниковые покровы.

Доктор Кристин Батчелор из Университета Ньюкасла говорит, что исследование помогает понять, как ледниковые покровы в прошлом реагировали на климатические изменения.