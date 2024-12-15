Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2024, 07:30
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Найдены древние формы суши, погребенные под Северным морем

Добраться бы до них
Ученые обнаружили древние ледниковых времён формы суши, погребенные почти на 1 км под Северным морем. С помощью сейсмической технологии исследователи составили карту этих объектов ледникового периода, образовавшихся около 1 миллиона лет назад, когда ледниковый щит простирался от Норвегии в сторону Британских островов.
Найдены древние формы суши, погребенные под Северным морем
© Aaron Burden

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что расширение ледового покрова произошло в период глобального похолодания, известного как переходный период среднего плейстоцена. Хорошо сохранившиеся формы рельефа включают хребты и обтекаемые формы, дающие представление о том, как ледниковые покровы быстро отступали, поднимаясь и всплывая.

Найдены древние формы суши, погребенные под Северным морем
© TGS

Исследование также выявило более древние борозды океанических течений под ледниковыми образованиями, что пересматривает предыдущие интерпретации. Эти борозды свидетельствуют о том, что Северное море формировалось под воздействием сильных течений еще до того, как на него легли ледниковые покровы.

Доктор Кристин Батчелор из Университета Ньюкасла говорит, что исследование помогает понять, как ледниковые покровы в прошлом реагировали на климатические изменения.

Источник:Newcastle University
Автор:Максим Многословный
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