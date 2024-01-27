Найдены «говорящие» помидоры: как на их общение влияют враги и друзья

Исследователи обнаружили, что растения томатов, подвергшиеся нападению гусениц, выделяют летучие органические вещества, которые привлекают насекомых-хищников к гусеницам. Таким образом растения защищаются от гусениц. Исследователи также обнаружили, что растения томатов с полезными грибковыми ассоциациями выделяют меньше летучих органических веществ, чем растения без таких ассоциаций. Это говорит о том, что грибы могут обеспечивать растениям определенную защиту от вредителей.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сорта помидоров, выращенные в домашних условиях, выделяют больше летучих органических соединений, чем гибридные сорта помидоров. Это говорит о том, что репродуктивные томаты могут быть более устойчивы к вредителям и болезням, чем гибридные.

Данное исследование дает новое представление о том, как растения используют химические вещества для коммуникации. Полученные результаты могут иметь важное значение для сельского хозяйства и борьбы с вредителями. Например, исследователи предполагают, что использование полезных грибов может помочь снизить потребность в пестицидах.