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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 08:15
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Найдены «говорящие» помидоры: как на их общение влияют враги и друзья

Пообщаться с ними пока что не выйдет
Исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне обнаружили, что растения используют химические вещества, называемые летучими органическими соединениями (ЛОС), для общения друг с другом и с окружающей средой. Исследование показало, что растения томатов выделяют различные типы и количество ЛОС в зависимости от того, подвергаются ли они нападению гусениц и имеют ли полезные грибковые ассоциации.

Исследователи обнаружили, что растения томатов, подвергшиеся нападению гусениц, выделяют летучие органические вещества, которые привлекают насекомых-хищников к гусеницам. Таким образом растения защищаются от гусениц. Исследователи также обнаружили, что растения томатов с полезными грибковыми ассоциациями выделяют меньше летучих органических веществ, чем растения без таких ассоциаций. Это говорит о том, что грибы могут обеспечивать растениям определенную защиту от вредителей.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сорта помидоров, выращенные в домашних условиях, выделяют больше летучих органических соединений, чем гибридные сорта помидоров. Это говорит о том, что репродуктивные томаты могут быть более устойчивы к вредителям и болезням, чем гибридные.

Данное исследование дает новое представление о том, как растения используют химические вещества для коммуникации. Полученные результаты могут иметь важное значение для сельского хозяйства и борьбы с вредителями. Например, исследователи предполагают, что использование полезных грибов может помочь снизить потребность в пестицидах.

Источник:Illinois IGB
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Растения
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#овощи
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#исследование