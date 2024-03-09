Найдены «квазары-малыши», которые могут переписать образование черных дыр

Результаты исследования, проведенного под руководством доктора Йоррита Матти из Австрийского института науки и технологий (ISTA), основаны на данных, собранных коллаборациями EIGER и FRESCO — двумя крупными программами, использующими камеру ближнего инфракрасного диапазона JWST. Эти программы были разработаны для изучения сверхмассивных черных дыр, но чувствительность JWST выявила нечто неожиданное — множество крошечных красных точек, ранее невидимых для старых телескопов, таких как «Хаббл».

Что делает эти красные точки столь значительными, так это наличие спектральных эмиссионных линий Hα - признаков быстро движущегося газа, вращающегося вокруг массивного объекта. Такая скорость газа указывает на наличие сверхмассивной черной дыры в центре, хотя и гораздо меньшей по сравнению с ранее наблюдавшимися гигантами.

Суть открытия заключается в «проблемных квазарах» — сверхмассивных черных дырах, которые кажутся слишком массивными для своего возраста, исходя из существующих моделей роста. Эти квазары-малыши с массами от 10 до 100 миллионов солнечных масс являются потенциальным недостающим звеном.