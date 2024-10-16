Опубликовано 16 октября 2024, 15:351 мин.
Найдены лягушки, издающие "звуки из научной фантастики»Их назвали в честь капитанов "Звездного пути"
Учёные на Мадагаскаре открыли семь новых видов древесных лягушек, издающих высокочастотные звуки, напоминающие учёным звуковые эффекты из сериала «Звёздный путь». Эти уникальные вокализации, схожие со «свистом», вдохновили исследователей назвать лягушек в честь известных капитанов из сериала: Кирка, Пикарда, Сиско, Джейнвэй, Арчера, Бёрнэм и Пайка.
Новые виды, относящиеся к роду Boophis, получили названия B. kirki, B. picardi, B. siskoi, B. janewayae, B. archeri, B. pikei и B. burnhamae. Самцы этих лягушек издают необычные звуки в шумных горных ручьях Мадагаскара, привлекая самок своими высокочастотными свистками, которые выделяются на фоне звуков бурлящей воды.
По словам исследователя Йёрна Кёлера, такие вокализации помогают лягушкам быть услышанными в шумной среде, где обычное кваканье было бы незаметным. Как отметил исследователь Андолалао Ракотоарисон, в регионе всё ещё остаётся много неизученного, и ещё несколько сотен видов лягушек предстоит описать.