Найдены лягушки, издающие "звуки из научной фантастики»

Новые виды, относящиеся к роду Boophis, получили названия B. kirki, B. picardi, B. siskoi, B. janewayae, B. archeri, B. pikei и B. burnhamae. Самцы этих лягушек издают необычные звуки в шумных горных ручьях Мадагаскара, привлекая самок своими высокочастотными свистками, которые выделяются на фоне звуков бурлящей воды.

По словам исследователя Йёрна Кёлера, такие вокализации помогают лягушкам быть услышанными в шумной среде, где обычное кваканье было бы незаметным. Как отметил исследователь Андолалао Ракотоарисон, в регионе всё ещё остаётся много неизученного, и ещё несколько сотен видов лягушек предстоит описать.