Найдены места накопления лекарств в организме человека

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Найдены места накопления лекарств в организме человекаЭти лекарства могут со временем высвобождаться
Учёные обнаружили, что некоторые медицинские препараты могут накапливаться в организме и оказывать действие на него продолжительное время после прекращения приёма.
Кратко о работе учёных рассказывает Naked Science. Они открыли так называемую биоаккумуляцию — процесс накопления кишечными бактериями лекарственных веществ.
Исследователи провели эксперименты с 25 видами типичных представителей кишечной микрофлоры и 15 видами медицинских препаратов. Более чем в половине случаев вещества накапливались во внутриклеточных «хранилищах» бактерий.
Это может вызывать различные эффекты, даже менять баланс между различными видами и штаммами. А при гибели таких клеток накопленные медицинские препараты могут всасываться кишечником. Так они поступают в организм и могут вызывать, в том числе, побочные эффекты.