Найдены места накопления лекарств в организме человека

Кратко о работе учёных рассказывает Naked Science. Они открыли так называемую биоаккумуляцию — процесс накопления кишечными бактериями лекарственных веществ.

Исследователи провели эксперименты с 25 видами типичных представителей кишечной микрофлоры и 15 видами медицинских препаратов. Более чем в половине случаев вещества накапливались во внутриклеточных «хранилищах» бактерий.

Это может вызывать различные эффекты, даже менять баланс между различными видами и штаммами. А при гибели таких клеток накопленные медицинские препараты могут всасываться кишечником. Так они поступают в организм и могут вызывать, в том числе, побочные эффекты.