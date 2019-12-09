Наука и технологии
Сегодня 21:04
Найдены намёки на создание мессенджера от Яндекса
Или «суперприложения»
СМИ сообщили, что 7 ноября швейцарское подразделение компании «Яндекс» зарегистрировало товарный знак TADA. Предполагается, что под таким названием может быть запущен новый мессенджер.
Регистрацией товарного знака занималась Yandex Services AG. Сообщается, что TADA можно использовать для услуг по передаче сообщений, изображений и других файлов. Это достаточное широкое описание, поэтому делать однозначные выводы о готовящемся продукте, нельзя. Это может быть как мессенджер, так и «суперприложение». Что касается последнего, то оно может объединить в себе, например, различные сервисы «Яндекса».
О запуске такого «суперприложения» сегодня сообщил банк «Тинькофф». На базе своего приложения компания создала маркетплейс с различными услугами. Через «суперприложение» можно, например, записаться к врачу, заказать уборку или купить билеты.