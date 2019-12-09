Найдены намёки на создание мессенджера от Яндекса

Регистрацией товарного знака занималась Yandex Services AG. Сообщается, что TADA можно использовать для услуг по передаче сообщений, изображений и других файлов. Это достаточное широкое описание, поэтому делать однозначные выводы о готовящемся продукте, нельзя. Это может быть как мессенджер, так и «суперприложение». Что касается последнего, то оно может объединить в себе, например, различные сервисы «Яндекса».

О запуске такого «суперприложения» сегодня сообщил банк «Тинькофф». На базе своего приложения компания создала маркетплейс с различными услугами. Через «суперприложение» можно, например, записаться к врачу, заказать уборку или купить билеты.