Найдены новые доказательства, что Марс был пригоден для жизни

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Найдены новые доказательства, что Марс был пригоден для жизниТам нашли глину
Учёные продолжают пытаться понять, есть ли на Марсе жизнь, хотя бы в форме примитивных клеток. Для этого на Красную планету отправили марсоход Perseverance: он ищет свидетельства того, что прошлое у Марса было бурным. Недавно исследователи нашли любопытные доказательства этому.
Тщательно изучив изображения, сделанные Марсианским разведывательным орбитальным аппаратом, учёные-планетологи выявили глиносодержащие отложения в некоторых областях планеты. Глина указывает на длительное присутствие воды. Исследователи считают, что вода текла здесь ещё примерно 2,5 млрд лет назад в течение многих лет.
Хотя это не совсем доказательство существования живых организмов, глина предполагает условия, которые вполне могли бы поддерживать жизнь. Глины являются источником питательных веществ. Соедините вместе воду, питательные вещества и стабильные условия, и шансы организмов на выживание значительно возрастут.