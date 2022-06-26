Найдены новые доказательства, что Марс был пригоден для жизни

Тщательно изучив изображения, сделанные Марсианским разведывательным орбитальным аппаратом, учёные-планетологи выявили глиносодержащие отложения в некоторых областях планеты. Глина указывает на длительное присутствие воды. Исследователи считают, что вода текла здесь ещё примерно 2,5 млрд лет назад в течение многих лет.

Хотя это не совсем доказательство существования живых организмов, глина предполагает условия, которые вполне могли бы поддерживать жизнь. Глины являются источником питательных веществ. Соедините вместе воду, питательные вещества и стабильные условия, и шансы организмов на выживание значительно возрастут.