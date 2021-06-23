Найдены новые способы защиты программ на компьютерах от взлома

Наука и технологии
Сегодня в 18:54
Найдены новые способы защиты программ на компьютерах от взломаЭто аппаратные методы
Специалисты Колумбийского университета разработали новые технологии защиты компьютерных систем на аппаратном уровне — ZeRØ и No-FAT. Они почти не влияют на производительность и энергопотребление устройства.
Новые технологии не требуют внесения изменений в уже существующие компьютерные программы. Они касаются памяти. По словам специалистов, большинство ошибок и уязвимостей в программах связаны с тем, что разработчики неправильно работают с памятью.
Первая технология ZeRØ обеспечивает корректность указателей на адреса памяти. Её можно без труда добавить в современные процессоры, сама технология не повышает энергопотребление и не влияет на производительность. Вторая технология No-FAT быстро проверяет и фиксирует границы выделяемых областей памяти. Её тоже несложно реализовать на уровне процессора. No-FAT уже может снизить скорость работы, но незначительно — примерно на 8%.