Найдены новые способы защиты программ на компьютерах от взлома

Новые технологии не требуют внесения изменений в уже существующие компьютерные программы. Они касаются памяти. По словам специалистов, большинство ошибок и уязвимостей в программах связаны с тем, что разработчики неправильно работают с памятью.

Первая технология ZeRØ обеспечивает корректность указателей на адреса памяти. Её можно без труда добавить в современные процессоры, сама технология не повышает энергопотребление и не влияет на производительность. Вторая технология No-FAT быстро проверяет и фиксирует границы выделяемых областей памяти. Её тоже несложно реализовать на уровне процессора. No-FAT уже может снизить скорость работы, но незначительно — примерно на 8%.