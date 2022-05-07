Найдены новые структуры в черепе

Ранее учёные предполагали, что иммунная система соединяется с мозгом, проскальзывая через барьер, отделяющий кровеносные каналы от важных нервных тканей. Теперь оказалось, что нет необходимости идти таким длинным путём. Иммунные клетки внутри черепа располагают более коротким путём.

Исследователи обнаружили, что не только иммунные клетки черепа могут проникать в мозг, но и спинномозговая жидкость также может попадать в череп. Это помогает организму быстрее реагировать на угрозы для здоровья.

«Теперь мы знаем, что мозг может подавать сигналы центру иммунитета — другими словами, звать на помощь, если что-то пойдёт не так, например, во время инфекции или воспаления», — пояснили учёные.