Найдены обломки шаттла NASA, где погибли 7 человек

Дайверы, работавшие над документальным фильмом, заметили на морском дне "большой рукотворный объект, частично покрытый песком". Он имел современную конструкцию, включая восьмидюймовые квадратные плитки, обычно используемые в системах тепловой защиты шаттлов. Это навело членов экипажа на мысль, что обломки могут быть связаны с NASA, они связались с космическим агентством, которое просмотрело кадры и подтвердило их происхождение. НАСА заявило, что рассматривает вопрос о том, какие дополнительные действия предпринять в отношении обломков.