Наука и технологии
14:38, 11 ноября 2022
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Найдены обломки шаттла NASA, где погибли 7 человек

Это произошли в 1986 году

Съемочная группа, занимающаяся поиском обломков самолета времен Второй мировой войны, обнаружила исторические артефакты более современного вида. NASA подтвердило, что подводные обломки, снятые у побережья Флориды, относятся к катастрофе с космическим челноком "Челленджер", где погибли семь человек.

Найдены обломки шаттла NASA, где погибли 7 человек

Дайверы, работавшие над документальным фильмом, заметили на морском дне "большой рукотворный объект, частично покрытый песком". Он имел современную конструкцию, включая восьмидюймовые квадратные плитки, обычно используемые в системах тепловой защиты шаттлов. Это навело членов экипажа на мысль, что обломки могут быть связаны с NASA, они связались с космическим агентством, которое просмотрело кадры и подтвердило их происхождение. НАСА заявило, что рассматривает вопрос о том, какие дополнительные действия предпринять в отношении обломков.

Найдены обломки шаттла NASA, где погибли 7 человек

History

Шаттл “Челленджер” взлетел 28 января 1986 года и развалился на части всего через 73 секунды полета. Все шесть членов экипажа и школьная учительница Криста МакОлифф погибли в результате взрыва или удара. Запуск транслировался в прямом эфире по национальному телевидению США.

Источник фото:ЖЖ
Источник:NASA
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