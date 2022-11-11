Найдены обломки шаттла NASA, где погибли 7 человек

Найдены обломки шаттла NASA, где погибли 7 человекЭто произошли в 1986 году
Съемочная группа, занимающаяся поиском обломков самолета времен Второй мировой войны, обнаружила исторические артефакты более современного вида. NASA подтвердило, что подводные обломки, снятые у побережья Флориды, относятся к катастрофе с космическим челноком "Челленджер", где погибли семь человек.
Дайверы, работавшие над документальным фильмом, заметили на морском дне "большой рукотворный объект, частично покрытый песком". Он имел современную конструкцию, включая восьмидюймовые квадратные плитки, обычно используемые в системах тепловой защиты шаттлов. Это навело членов экипажа на мысль, что обломки могут быть связаны с NASA, они связались с космическим агентством, которое просмотрело кадры и подтвердило их происхождение. НАСА заявило, что рассматривает вопрос о том, какие дополнительные действия предпринять в отношении обломков.
History
Шаттл “Челленджер” взлетел 28 января 1986 года и развалился на части всего через 73 секунды полета. Все шесть членов экипажа и школьная учительница Криста МакОлифф погибли в результате взрыва или удара. Запуск транслировался в прямом эфире по национальному телевидению США.