Найдены общие недочёты российских и американских подлодок

Недавно стали известны факты фальсификации результатов испытаний подводных лодок класса Virginia, принадлежащих ВМС США. Оказалось, что стелс-покрытие субмарин было нанесено некачественно. Во время выхода в море оно расслаивается, а отдельные его куски болтаются.

По словам экспертов из Forbes, подобные проблемы наблюдаются не только у американских подлодок. Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах. А, например, подлодки проекта 945 «Барракуда» имеют титановые корпуса, что лишь усугубляет проблему. По информации журналистов, субмарины уже долгие годы ходят с одинаковыми участками недостающих плиток покрытия. Благодаря этому можно даже идентифицировать подводные лодки.