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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 17:53
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Найдены океанические «скоростные магистрали» для крошечных организмов

С ветерком
Новое исследование показывает способ, с помощью которого микроскопические обитатели океана перемещаются из освещенных солнцем вод в темные глубины. Крошечные организмы, обычно слишком легкие, чтобы погружаться самостоятельно, уносятся подводными течениями, служа скрытыми путями переноса углерода в океане.
Найдены океанические «скоростные магистрали» для крошечных организмов
© Ferra

Ученые обнаружили, что микроскопические организмы, включая фитопланктон и бактерии, уносятся течениями, называемыми «интрузиями», на сотни метров глубже, чем они могли бы достичь в обычных условиях. Это путешествие в один конец для крошечных организмов имеет значительные последствия. Оно изменяет состав пищи, доступной в более глубоких слоях океана, и переносит огромное количество углерода с поверхности. Этот углерод питает более глубоководные организмы и влияет на общее состояние и сложность экосистемы.

Полученные результаты ставят под сомнение традиционные представления о том, как углерод достигает океанских глубин. Ранее считалось, что единственным способом являются тонущие органические частицы.

Данное исследование позволяет предположить, что эти микроскопические попутчики играют гораздо большую роль, чем считалось ранее.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#вода
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#океан