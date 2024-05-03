Найдены океанические «скоростные магистрали» для крошечных организмов

Ученые обнаружили, что микроскопические организмы, включая фитопланктон и бактерии, уносятся течениями, называемыми «интрузиями», на сотни метров глубже, чем они могли бы достичь в обычных условиях. Это путешествие в один конец для крошечных организмов имеет значительные последствия. Оно изменяет состав пищи, доступной в более глубоких слоях океана, и переносит огромное количество углерода с поверхности. Этот углерод питает более глубоководные организмы и влияет на общее состояние и сложность экосистемы.

Полученные результаты ставят под сомнение традиционные представления о том, как углерод достигает океанских глубин. Ранее считалось, что единственным способом являются тонущие органические частицы.

Данное исследование позволяет предположить, что эти микроскопические попутчики играют гораздо большую роль, чем считалось ранее.