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Найдены особенности в мозгу и крови суицидников

Что может помочь в их выявлении
Группа исследователей под руководством Университета Калифорнии в Ирвайне и членов Прицкерского исследовательского консорциума разработала подход к выявлению биомаркеров крови, которые могут предсказать риск самоубийства у пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР).
Найдены особенности в мозгу и крови суицидников

Результаты исследования показывают, что кровь может быть использована для обнаружения биомаркеров, связанных с суицидом, с помощью нового подхода к экспрессии генов и метода количественной оценки экспрессии генов, менее чувствительного к эффектам деградации РНК.

Проанализировав данные образцов крови и мозга жертв самоубийства, исследователи обнаружили изменения экспрессии генов в реакции на стресс, включая метаболизм полиаминов, циркадный ритм, иммунную дисрегуляцию и поддержание теломер.

В исследование были включены субъекты без психиатрического диагноза (все не самоубийцы) и субъекты с большой депрессией, умершие от самоубийства или от естественных причин.

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