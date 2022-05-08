Найдены особенности в мозгу и крови суицидников

Результаты исследования показывают, что кровь может быть использована для обнаружения биомаркеров, связанных с суицидом, с помощью нового подхода к экспрессии генов и метода количественной оценки экспрессии генов, менее чувствительного к эффектам деградации РНК.

Проанализировав данные образцов крови и мозга жертв самоубийства, исследователи обнаружили изменения экспрессии генов в реакции на стресс, включая метаболизм полиаминов, циркадный ритм, иммунную дисрегуляцию и поддержание теломер.

В исследование были включены субъекты без психиатрического диагноза (все не самоубийцы) и субъекты с большой депрессией, умершие от самоубийства или от естественных причин.

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