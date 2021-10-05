Найдены останки древних огромных бегемотов

Окаменелость представляет собой зуб вымершего гиппопотама Hippopotamus antiquus. Выяснилось, что он весит около трёх тонн. Вес современных самцов-гиппопотамов составляет около двух тонн. Также стало известно, что древний бегемот больше зависел от воды.

Возраст зуба составил примерно миллион лет. Исследователи полагают, что гиппопотамы данного вида жили на территории нынешней Англии от 1,1 до одного миллиона лет назад.

Ранее учёные узнали, что аборигены Новой Гвинеи пытались одомашнить птиц казуаров, которые смертельно опасны для человека.