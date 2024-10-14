Наука и технологии
Опубликовано 14 октября 2024, 12:00
1 мин.

Найдены останки Христофора Колумба: анализ ДНК всё подтвердил

После 500 лет
В знаковом открытии ученые подтвердили личность останков более чем через 500 лет. Команда ученых использовала анализ ДНК на человеческих костях, найденных в соборе Севильи, Испания, подтвердив с «абсолютной уверенностью», что они принадлежат известному путешественнику Христофору Колумбу, умершему в 1506 году.
Найдены останки Христофора Колумба: анализ ДНК всё подтвердил
© Ferra

Команда сравнила образцы ДНК из останков с образцами потомков Колумба, включая его сына Эрнандо и брата Диего, оба захороненные в том же соборе. Ранее высказывались различные мнения о местоположении захоронения Колумба, некоторые эксперты полагали, что он был похоронен в Доминиканской Республике.

Результаты исследования будут подробно обсуждены в документальном фильме под названием «ДНК Колумба: истинное происхождение», который будет транслироваться на национальном телеканале Испании TVE.

Это открытие произошло непосредственно перед Днем Колумба, праздником, который отмечает его плавание в Новый Свет в 1492 году.

Источник:Daily Mail
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ДНК
,
#Находка
,
#анализ