Найдены останки Христофора Колумба: анализ ДНК всё подтвердил

Опубликовано 14 октября 2024, 12:001 мин.
Найдены останки Христофора Колумба: анализ ДНК всё подтвердилПосле 500 лет
В знаковом открытии ученые подтвердили личность останков более чем через 500 лет. Команда ученых использовала анализ ДНК на человеческих костях, найденных в соборе Севильи, Испания, подтвердив с «абсолютной уверенностью», что они принадлежат известному путешественнику Христофору Колумбу, умершему в 1506 году.
Команда сравнила образцы ДНК из останков с образцами потомков Колумба, включая его сына Эрнандо и брата Диего, оба захороненные в том же соборе. Ранее высказывались различные мнения о местоположении захоронения Колумба, некоторые эксперты полагали, что он был похоронен в Доминиканской Республике.
Результаты исследования будут подробно обсуждены в документальном фильме под названием «ДНК Колумба: истинное происхождение», который будет транслироваться на национальном телеканале Испании TVE.
Это открытие произошло непосредственно перед Днем Колумба, праздником, который отмечает его плавание в Новый Свет в 1492 году.