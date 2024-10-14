Найдены останки Христофора Колумба: анализ ДНК всё подтвердил

Команда сравнила образцы ДНК из останков с образцами потомков Колумба, включая его сына Эрнандо и брата Диего, оба захороненные в том же соборе. Ранее высказывались различные мнения о местоположении захоронения Колумба, некоторые эксперты полагали, что он был похоронен в Доминиканской Республике.

Результаты исследования будут подробно обсуждены в документальном фильме под названием «ДНК Колумба: истинное происхождение», который будет транслироваться на национальном телеканале Испании TVE.

Это открытие произошло непосредственно перед Днем Колумба, праздником, который отмечает его плавание в Новый Свет в 1492 году.