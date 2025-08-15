Найдены останки неизвестного ранее родственника человека

Фоссилии, представляющие собой зубы двух особей, относятся к роду Australopithecus — приматов с чертами как человека, так и обезьяны. Возраст находок оценивается в 2,6−2,8 миллиона лет. Сравнение с другими окаменелостями показывает, что это достаточно уникальный вид, чтобы считать его новым. Пока исследователи условно называют его Леди-Гераруский австралопитек.

На том же месте были найдены зубы ранних представителей рода Homo возрастом около 2,59 миллиона лет. Это означает, что в Восточной Африке одновременно существовали как минимум четыре линии человекообразных: Homo, Paranthropus, Australopithecus garhi и новый вид.

Палеоэколог Кей Рид объясняет, что эволюция человека — не линейный процесс «обезьяна → неандерталец → современный человек», а «кустистое дерево», где разные виды сосуществовали и вымирали независимо друг от друга.

Учёные пока изучают зубную эмаль, чтобы понять, чем питались эти древние виды и как они могли сосуществовать, не конкурируя за пищу. Для окончательного подтверждения вида и присвоения официального названия потребуется больше находок.