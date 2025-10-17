Найдены останки одного из древнейших динозавров

Опубликовано 17 октября 2025, 19:201 мин.
Найдены останки одного из древнейших динозавровВ Аргентине нашли одного из самых древних динозавров мира
Аргентинские ученые обнаружили окаменелости одного из самых древних динозавров в Андах, сообщило исследовательское агентство CONICET. Палеонтологи нашли почти полный скелет небольшого длинношеего динозавра Huayracursor Jaguensis на высоте 3 000 метров. Были обнаружены часть черепа, позвоночник до хвоста и почти целые передние и задние конечности.
Открытие опубликовано в журнале Nature, ученые отмечают, что находка поможет лучше понять эволюцию динозавров.
Huayracursor жил в конце триасового периода, когда на Земле появились первые динозавры и предки млекопитающих. Исследователи оценивают возраст вида в 230−225 миллионов лет.
Хотя Huayracursor относится к линии травоядных динозавров с длинной шеей, известных своими гигантскими размерами, взрослый представитель вида был сравнительно небольшим: длина около двух метров, а вес — примерно 18 килограммов.