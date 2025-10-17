Найдены останки одного из древнейших динозавров

Открытие опубликовано в журнале Nature, ученые отмечают, что находка поможет лучше понять эволюцию динозавров.

Huayracursor жил в конце триасового периода, когда на Земле появились первые динозавры и предки млекопитающих. Исследователи оценивают возраст вида в 230−225 миллионов лет.

Хотя Huayracursor относится к линии травоядных динозавров с длинной шеей, известных своими гигантскими размерами, взрослый представитель вида был сравнительно небольшим: длина около двух метров, а вес — примерно 18 килограммов.