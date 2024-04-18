Найдены первые следы обитания человека в лавовых трубах Саудовской Аравии

Это открытие, сделанное под руководством центра ARCHE при Университете Гриффита в сотрудничестве с международными партнерами, знаменует собой прорыв. Лавовые трубки и пещеры, практически не исследованные в этом регионе, оказались богатыми хранилищами археологических находок.

Судя по свидетельствам, лавовая трубка Умм-Джирсан неоднократно заселялась людьми на протяжении тысячелетий. Наскальные рисунки, изображающие крупный рогатый скот, овец, коз и собак, а также останки животных указывают на скотоводческое общество. Изотопный анализ показывает, что со временем диета жителей пещер изменилась, и люди стали потреблять больше растений.

Вероятно, это место служило важнейшим пунктом остановки на торговых путях.