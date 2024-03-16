Найдены пределы поглощения света прозрачными материалами

Опубликовано 16 марта 2024, 08:15
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Найдены пределы поглощения света прозрачными материаламиЧем это полезно науке
Исследователи из Университета Дьюка совершили прорыв в понимании фундаментальных пределов поглощения света в прозрачных материалах. Это открытие имеет значительные последствия для разработки устройств, избирательно блокирующих определенные частоты электромагнитного излучения.
Ученые определили максимальное количество электромагнитной энергии, которое может поглотить прозрачный материал определенной толщины. Полученные знания помогут оптимизировать устройства для различных целей, в том числе:
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Технология «стелс»: материалы, поглощающие радиолокационные волны, могут быть использованы для того, чтобы сделать объекты невидимыми для обнаружения радарами.
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Фильтры беспроводной связи: устройства могут быть разработаны таким образом, чтобы блокировать определенные частоты, позволяя при этом пропускать нужные сигналы, например GPS или Bluetooth.
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Разработка солнцезащитных средств: понимание пределов поглощения может помочь в создании солнцезащитных кремов, эффективно блокирующих вредные ультрафиолетовые лучи.