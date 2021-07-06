Найдены произведения искусства неандертальцев

Наука и технологии
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Найдены произведения искусства неандертальцевРаньше считалось, что сами они не делали такого
Учёные обнаружили в пещере неандертальцев предмет, которому нет практического применения. Скорее всего, это был объект искусства.
Это обломок оленьей кости с резьбой возрастом более 50 тысяч лет, пишет Naked Science. Размером он небольшой и весит меньше 40 граммов. Ранее учёные считали, что неандертальцы не могли самостоятельно прийти к идее искусства. Эта концепция могли возникнуть у них только после контакта с Homo sapiens. Находка, однако, опровергает эту мысль.
Nature Ecology & Evolution
Немецкие исследователи даже попытались восстановить ход работ над найденым предметом искусства. Они взяли кость коровы и поняли, что перед нанесением узора её следует отварить. Учёные сочли, что сложный производственный процесс и редкий для той местности материал доказывают символическое значение объекта.