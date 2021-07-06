Найдены произведения искусства неандертальцев

Это обломок оленьей кости с резьбой возрастом более 50 тысяч лет, пишет Naked Science. Размером он небольшой и весит меньше 40 граммов. Ранее учёные считали, что неандертальцы не могли самостоятельно прийти к идее искусства. Эта концепция могли возникнуть у них только после контакта с Homo sapiens. Находка, однако, опровергает эту мысль.