Найдены рукотворные острова старше Стоунхенджа

По крайней мере, таков возраст найденной рядом с островами керамики. Она датирована периодом 3,3–3,6 тысячи лет до нашей эры. Это значит, что находка старше Стоунхенджа. В Шотландии такие полностью или частично искусственные острова, как те, что были найдены, называют кранногами. Люди использовали их для жилья со времён неолита до XVII–XVIII веков.

По сути, это деревянные платформы, установленные на сваях на мелководье. На платформах сооружали дома из бревён и насыпали курганы. Некоторые такие острова уже были известны исследователям. Недавно они нашли ещё два.

Первый, в заливе Лох Воргастэл, — полностью искусственный, а второй построен на выступающем из воды утёсе в другом заливе. Для строительства использовались камни весом до 250 килограммов и, вероятно, брёвна. Последние не сохранились.