Найдены самые большие в мире бактерии

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Найдены самые большие в мире бактерииРазмером до нескольких сантиметров!
Учёные обнаружили бактерии, которые могут вырастать до нескольких сантиметров и легко различимы невооружённым глазом. Пожалуй, это самые крупные микробы в мире.
Средняя бактериальная клетка может дорасти всего до пары микрометров. Наиболее крупные достигают 750 микрометров. Учёные же обнаружили на мангровых растениях бактерию, которая в тысячи раз больше.
Этот микроб встречается на побережье стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Бактерия населяет поверхность гниющих листьев Rhizophora mangle. Учёные увидели его индивидуальные длинные клетки — некоторые достигают пары сантиметров в длину при диаметре около 100 микрометров.
При этом внутренняя структура клеток оказалась сложной для бактерий. Учёные назвали открытый организм Thiomargarita magnifica (с латыни можно перевести как «крупнейшая серная жемчужина»).
Источник: Naked Science