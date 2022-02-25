Найдены самые большие в мире бактерии

Средняя бактериальная клетка может дорасти всего до пары микрометров. Наиболее крупные достигают 750 микрометров. Учёные же обнаружили на мангровых растениях бактерию, которая в тысячи раз больше.

Этот микроб встречается на побережье стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Бактерия населяет поверхность гниющих листьев Rhizophora mangle. Учёные увидели его индивидуальные длинные клетки — некоторые достигают пары сантиметров в длину при диаметре около 100 микрометров.

При этом внутренняя структура клеток оказалась сложной для бактерий. Учёные назвали открытый организм Thiomargarita magnifica (с латыни можно перевести как «крупнейшая серная жемчужина»).