Найдены самые древние наскальные рисунки: им 51 000 лет

Опубликовано 05 июля 2024, 18:50
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Найдены самые древние наскальные рисунки: им 51 000 летНаходка с Индонезии
Археологи из Университета Гриффита (Австралия) сделали революционное открытие на острове Сулавеси в Индонезии - наскальную живопись, которая считается самым древним известным произведением искусства, датируемым более 51 000 лет назад, пишет Лента.ру.
Находка, опубликованная в журнале Nature, представляет собой изображение трех человеческих фигур, окружающих большую красную свинью, хотя произведение искусства находится в плохом состоянии.
Исследователи точно датировали картину, составив карту минеральных отложений в пещерной породе. Метод лазерной абляции оказался более точным и эффективным, чем предыдущие методики. Проверка метода в прошлом подтвердила возраст искусства в другом индонезийском месте, которому, по крайней мере, 48 000 лет. Последующее применение метода к нынешней находке, обнаруженной еще в 2017 году, показало, что ее возраст составляет 51 200 лет.