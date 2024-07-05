Найдены самые древние наскальные рисунки: им 51 000 лет

Находка, опубликованная в журнале Nature, представляет собой изображение трех человеческих фигур, окружающих большую красную свинью, хотя произведение искусства находится в плохом состоянии.

Исследователи точно датировали картину, составив карту минеральных отложений в пещерной породе. Метод лазерной абляции оказался более точным и эффективным, чем предыдущие методики. Проверка метода в прошлом подтвердила возраст искусства в другом индонезийском месте, которому, по крайней мере, 48 000 лет. Последующее применение метода к нынешней находке, обнаруженной еще в 2017 году, показало, что ее возраст составляет 51 200 лет.