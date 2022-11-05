Найдены самые старые обломки планет в нашей галактике

Судьба большинства звёзд, в том числе таких, как наше Солнце, — стать белыми карликами. Белый карлик — это звезда, которая сожгла всё своё топливо и сбросила внешние слои. Во время этого процесса любые вращающиеся вокруг неё планеты будут разрушены — от них останутся лишь обломки.

В новом исследовании группа астрономов изучила два необычных белых карлика, которые были обнаружены космической обсерваторией GAIA. Обе звезды оказались загрязнены планетарными обломками. Учёные узнали, что возраст одного из белых карликов составляет около 10,7 млрд лет. Вторая звезда оказалась лишь немногим моложе первой и была загрязнена планетарными обломками, близкими по составу к континентальной коре Земли.

«Мы нашли самые старые звёздные остатки в Млечном Пути, которые загрязнены планетными обломками, когда-то похожими на Землю. Удивительно думать, что это произошло в масштабе 10 миллиардов лет, и что эти планеты умерли задолго до того, как Земля была сформирована», — поделились учёные.