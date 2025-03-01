Найдены следы древнейшего транспорта, которому 23 000 лет

Исследователи обнаружили два типа следов: однолинейные, вероятно, сделанные V-образными транспортом, и двухлинейные, сделанные Х-образной конструкцией. Следы показывают, что эти сани тянули люди, а не животные — возможно, с припасами или даже детьми.

Ведущий исследователь Мэтью Беннетт из Борнмутского университета объясняет, что эти следы волочения являются редким физическим доказательством ранних методов транспортировки. Чтобы подтвердить свою теорию, команда построила и протестировала аналогичные сани и обнаружила, что современные следы совпадают с теми, что были обнаружены в Нью-Мексико.

Это открытие дополняет растущее число доказательств того, что люди достигли Америки гораздо раньше, чем считалось ранее — возможно, уже 30 000 лет назад.