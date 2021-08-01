Найдены следы самого первого животного на Земле

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Найдены следы самого первого животного на ЗемлеЭто древняя губка
Считается, что большинство основных групп животных, в том числе членистоногие, моллюски и черви, впервые появились во время кембрийского взрыва 541 млн лет назад. Однако согласно новому исследованию, ископаемые губки, найденные на северо-западе Канады, могут быть на 350 млн лет старше. То есть их можно назвать самыми ранними известными животными на Земле.
Как уточняет журнал Nature, находка вызвала споры среди палеонтологов, которые давно пытаются понять, когда впервые возникла сложная жизнь.
Учёные обнаружили микроскопические следы от губки в окаменелости возрастом 890 млн лет. Главный автор исследования утверждает, что ни один известный науке организм, который жил в то время, то есть цианобактерия или водоросль, не могли бы оставить такую сложную структуру в найденном образце. То есть речь, скорее всего, идёт о ранее неизвестном животном.