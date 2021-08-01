Найдены следы самого первого животного на Земле

Как уточняет журнал Nature, находка вызвала споры среди палеонтологов, которые давно пытаются понять, когда впервые возникла сложная жизнь.

Учёные обнаружили микроскопические следы от губки в окаменелости возрастом 890 млн лет. Главный автор исследования утверждает, что ни один известный науке организм, который жил в то время, то есть цианобактерия или водоросль, не могли бы оставить такую сложную структуру в найденном образце. То есть речь, скорее всего, идёт о ранее неизвестном животном.